联想小新 100P 智能投影仪发布：570CVIA、360° 云台，首发价 1399 元

IT之家 5 月 30 日消息，联想今日发布小新 100P 投影仪，该投影仪配备 360° 灵动云台，亮度 570CVIA，支持 1.0:1 投射比，首发价 1399 元。

IT之家整理该产品配置信息如下：

联想小新 100P 配备云台调节，支持上下 170° 调节，底部 360° 旋转；投影仪采用 4 片高透光玻璃镜片，亮度 570CVIA（≈1300ANSI）。

联想小新 100P 投影仪搭载海思 352 处理器，配备 2+32GB 内存组合，采用定制密封光机，支持 IP5X 防尘等级。

联想小新 100P 投影仪支持 1.0:1 投射比，官方称，在 2.2 米距离下可投 100 英寸画面。同时，该投影仪支持 1080P 画面投影，同时支持 4K HDR10 高动态解码播放。

联想小新 100P 还支持自动入幕、全自动矫正、全自动对焦，可实现智能避障，匹配画面尺寸。

该投影仪预装 ZUI 系统，支持 6S 无广告开机；内置智能语音助手，支持 App 联动找遥控器；采用金属管散热，官方称噪音≤28dB。

联想小新 100P 投影仪支持 Wi-Fi6 网络协议以及蓝牙 5.0 连接，拥有如下接口：

USB-A 接口 × 1

HDMI 接口 × 1

3.5mm 音频接口 × 1

产品亮点及规格信息如下：

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