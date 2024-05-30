小米 Redmi Note 13R 手机开售：骁龙 4 Gen2 领先版、澎湃 HyperOS，1399 元起

IT之家 5 月 30 日消息，小米 Redmi Note 13R 手机今日开售，搭载高通骁龙 4 Gen2 领先版处理器，预装澎湃 HyperOS 系统，定价 1399 元起。

据介绍，Redmi Note 13R 手机采用全新磁控油墨工艺、双面玻璃机身，提供浅海蓝、冰晶银、子夜黑三款配色，搭配利落直角边框 + 环形闪光灯设计。

该机真面配备 6.79 英寸 LCD 高刷护眼屏，分辨率为 2460 x 1080，峰值亮度 550nit，支持 30 / 48 / 50 / 60 / 90 / 120Hz 刷新率、全程 DC 调光，还获得 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证、TÜV 莱茵节律友好认证、TÜV 莱茵无频闪认证。

该机搭载第二代骁龙 4 领先版处理器 + LPDDR4X+UFS 2.2 ，CPU 最高主频 2.3GHz。该机内置 5030mAh 电池（IT之家注：典型值），支持 33W 有线快充。

此外，该机还配备 5000 万像素超清双摄（1/2.76”， 0.64um，F1.8）、200 万像素微距相机、800 万像素前置相机、红外遥控、3.5mm 耳机孔、IP53 级防尘防水、侧边指纹解锁。

各版本标价如下：

6GB+128GB 1399 元

8GB+128GB 1599 元

8GB+256GB 1799 元

12GB+256GB 1999 元

12GB+512GB 2199 元

IT之家查询获悉，目前该手机仅在中国联通官方商城开售，小米商城尚未开放购买，用户参与充值活动可立减 200 元，8G+128G 最低到手价 1199 元。

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