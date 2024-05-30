业界首个 RISC-V 视频转码卡 TeleVPU 发布，40 路 1080p / 25fps 并行编码

IT之家 5 月 30 日消息，中国电信研究院于 5 月 25 日在 2024 智算云生态大会・智算云论坛上，发布业界首个 RISC-V 视频转码卡 TeleVPU。

据介绍，VPU 是一种视频计算加速器，支持硬件化编解码、图像拼接、后处理加速功能，此次发布的 RISC-V 视频转码卡 TeleVPU，基于曳影 1520 芯片原型，官方表示具备低成本、高并发、高算力等特点，成本较 Arm 方案降低 20%。

TeleVPU 通过单卡集群了多颗曳影 1520 芯片原型，支持 40 路 1080p / 25fps 并行编码；通过曳影 1520 异构软硬协同，单路 1080P 视频转码功耗 1.5 瓦。

▲ 图源玄铁官方公众号：TeleVPU

曳影 1520 芯片原型还为 TeleVPU 提供单卡 20T AI 算力，支持主流编程架构，可应用于中央集中存储，视频会议，网络直播等对带宽压缩和转码计算成本要求极高的网络视频场景。

IT之家查询获悉，曳影 1520 是首颗基于无剑 600 芯片设计平台研发的量产多模态 AI 处理器芯片原型，搭载玄铁 C910 处理器，主频 1.85G。

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