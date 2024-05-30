1:1 再现中国香港岛，竞速游戏《无限试驾：太阳王冠》9 月 12 日发售

IT之家 5 月 30 日消息，在历经多轮跳票之后，开放世界竞速游戏《无限试驾：太阳王冠》发行商 Nacon 官宣该作将于 9 月 12 日正式开售，登陆 PC、PS5、XSX|S 等多平台。目前，该作已经在 Steam 平台上线。

IT之家附简介：

香港岛上的赛车游戏和生活体验，以 1:1 比例真实再现。启程上路，体验你一直梦寐以求的奢华生活。不过有一件事你要记在心里：声望是决定一切的东西。

在梦想照进现实的香港岛上，光辉重新定义了奢华的标准。这个鲜为人知却大有影响力的组织邀请其成员在一场非凡竞赛中较量，这场竞赛就是 —— 太阳王冠。没有多少人了解这一组织的动机何在，不过他们对自己最看重的东西却毫不掩饰，那就是威望、对赛车的热爱，还有竞赛。

在 Test Drive Unlimited Solar Crown 中，你将体验电子游戏中前所未有的独特生活方式和社交生活！这款 Test Drive Unlimited 系列中的全新游戏与前作一脉相承，同时又引入了多人赛车类型的现代幻想。

在香港岛上自由驰骋探索，或参与最火热的竞赛。你梦想的一切就在眼前：挥洒最豪迈的人生，驾驶最靓的车。

Test Drive Unlimited Solar Crown 拥有来自一系列制造商的最抢眼的赛车，其中包括最广为人知的品牌：法拉利、兰博基尼、布加迪、科尼赛克、道奇、阿波罗等等。不过你需要一番辛苦付出才能挣得购买爱车的特权！这些豪车不仅仅是从一个地方到另一个地方的交通工具。它们所代表的是你的雄心壮志，和对你致力于此事业的奖励。它们是你的骄傲。记住：车如其人，人如其车。

各种定制和风格选择不仅仅局限于你的赛车。不管你属于尖锋家族还是街头家族，都要挖掘培养出自己的风格，从人群中脱颖而出，惊艳四方，并捍卫你的家族。

在 1:1 比例重现的香港岛上，超过 600 公里（375 英里）的道路在密集而多样的地形上纵横交错，最优秀的赛手将为终极奖励而战：成为太阳王冠的下一届冠军，赢得家族的尊敬和肯定。