2024 款广汽丰田汉兰达上市：提供燃油、电混动力，售价 24.98 万元起

IT之家 5 月 31 日消息，广汽丰田旗下 2024 款汉兰达今日迎来上市，智能电混双擎版推出 8 款车型，指导价区间 24.98 万-32.58 万元；汽油版 380T 四驱推出 3 款车型，指导价区间 28.48 万-31.18 万元。

IT之家注意到，2024 款广汽丰田汉兰达与旧款相比变化不大，提供黑、白、蓝、银、红五种外观配色。新车前脸配备黑色进气格栅，混动版车型提供专属蓝色点缀车标，尾部采用隐藏式排气设计。车身长宽高分别为 4965/1930/1750 毫米，轴距为 2850 毫米。

座舱方面，新车配备全新 12.3 英寸液晶仪表盘，具有 3 种显示模式，搭载骁龙 8155 车机芯片 + 12G 运行内存，支持 OTA 升级。此外，该车提供金属拉丝饰板、Nappa 真皮 + 合成皮座椅、智能触控暖光阅读灯、Toyota Pilot 高阶智驾等，根据不同车型提供分段式全景天窗、方向盘加热、全景影像等进阶功能。

动力方面，2024 款汉兰达提供 2.0T 燃油版，最大功率 182 千瓦，峰值扭矩 380 牛・米，匹配 8 挡手自一体变速箱，提供四驱版本；智能电混双擎版提供 2.5 升油电混合动力，系统综合最大功率为 181 千瓦，匹配 E-CVT 电子无级变速箱，同样提供四驱版本。

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