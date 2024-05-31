比亚迪方程豹“豹 3”车型官方伪装图公布，“即将开启神秘任务”

IT之家 5 月 31 日消息，比亚迪方程豹今日公布了“豹 3”车型的官方伪装图，据称“即将开启神秘任务”。

从图上可以看到，这款新车采用了红、蓝、黄三种伪装涂装，前脸配备分体式大灯，整体造型较为圆润。车身侧面则采用新能源车型常用的隐藏式门把手设计，车尾灯组并未展示，但可以明确看到支持备胎外挂。

IT之家注意到，在 4 月 16 日举行的方程豹汽车春季发布会上，方程豹 SUPER 3（豹 3）车型进行过一次亮相。新车与豹 5、豹 8 共同基于比亚迪 DMO 超级混动越野平台打造，采用纯电驱动。

据悉，方程豹 SUPER 3 定位中型 SUV ，设计灵感来源于“星战铠甲”，配备了“星战底盘”，拥有非常硬派的前保险杠、外扩的轮眉来提升整车气势，号称将为驾驶者带来前所未有的体验。该车配有式全地形外挂备胎，官方称“冲天之势”，可与车载无人机系统配合使用。

此外，该车前脸配有一块交互屏，可显示车辆充电状态，车主也可以自定义显示内容。至于新车的具体配置，比亚迪方程豹官方并未公布太多细节。

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