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Marvell 公布截至 5 月 4 日季度财报：营收 11.61 亿美元，同比下滑 12%

2024/5/31 13:40:38 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 31 日消息，Marvell 美满电子当地时间昨日公布截至 5 月 4 日的 2025 财年第一财季业绩。

Marvell 上季度实现 11.61 亿美元（IT之家备注：当前约 84.17 亿元人民币）营收，同比、环比分别下降 12% 和 16%

该季度 Marvell 的 GAAP 毛利率为 45.5%，按 GAAP 计算出现 2.156 亿美元净亏损，不按 GAAP 计算则实现 2.067 亿美元净利润。

Marvell 的 AI 定制芯片业务开始放量，带动数据中心业务季度收入达 8.164 亿美元（当前约 59.19 亿元人民币），同比大涨 87%，环比也提升了 7%，占到整体的 70%。

不过 Marvell 在其余几个细分终端市场类别 —— 企业网络、运营商基础设施、消费电子、汽车和工业 —— 上均出现了不同程度的收入萎缩。

Marvell 预估 2025 财年第二财季营收额将实现一定增长，达 12.4 亿美元（当前约 89.9 亿元人民币），GAAP 毛利率则将上升至 46.2%。

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关键词：Marvell美满业绩

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