我国自主研制的铯原子喷泉钟被认可参与 UTC 校准，开始驾驭国际原子时

IT之家 5 月 31 日消息，1972 年，协调世界时（UTC）被规定为国际标准时间，它利用原子时的均匀性，采用原子时的“秒长”；在“时刻”上，通过“闰秒”的形式，在一定范围内与世界时保持一致。

中国科学院官方宣布，国际权度局（BIPM）公报公布了铯原子喷泉钟（编号 NTSC-CsF2）连续 18 个月的频率数据，标志着中国科学院国家授时中心（简称国家授时中心）自主研制的铯原子喷泉钟被认可参与校准国际标准时间（UTC），开始驾驭国际原子时（TAI）。

据官方介绍，国家授时系统主要包括“时间基准系统”和“授时发播系统”两大部分。其中，“时间基准系统”也叫“守时系统”，是北京时间的产生系统。“授时发播系统”也叫“授时系统”，是通过一定的技术手段把标准时间信号及信息发送出去，供用户接收使用。经过五十多年的发展，中国已经建立了世界上技术手段最为完善的国家授时体系。

▲ 国家授时系统主要由守时系统和授时系统组成（括号内的数值代表该授时手段目前精度范围）

IT之家注：原子钟提供的原子时可以用于精密测量时间间隔，但它没有确切的时刻含义；而基于地球自转测量的世界时则相反，它的秒长间隔不稳定，但它反映着地球在空间旋转时的地轴方位变化，与人们日常生活密切相关。

对于如何确定原子时的“秒长”？国际权度局（BIPM）利用全球 87 个产生着不同国家和地区标准时间的守时实验室，近 600 台守时原子钟每天通过卫星链路比对测量，再根据每个原子钟的性能，利用专门的算法计算得到一个稳定的自由原子时。

确定稳定的自由原子时后，通过运行在部分国家守时实验室，经国际认证的约 10 台基准钟，进行秒长校准，形成既稳定又准确的国际原子时。这个对自由原子时进行秒长校准的过程，就是驾驭国际原子时。

2023 年 12 月，国家授时中心向国际计量局提出铯原子喷泉钟 NTSC-CsF2 参与国际原子时驾驭工作的书面申请。在开展了多轮讨论和评估后，工作组全体成员一致同意 NTSC-CsF2 参与驾驭国际原子时。

官方指出，目前只有美国和中国拥有国家标准时间产生所需要的所有类型原子钟以及世界时测量系统的研发能力。国家授时中心应用研制的系列新型原子钟和世界时测量系统，不仅实现了国家标准时间的自主可控，而且实现了性能先进。

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