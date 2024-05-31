汉王智能办公本 A6（行业定制版）上市：10.3 英寸、无限免费 OCR，5680 元

IT之家 5 月 31 日消息，汉王智能办公本 A6（行业定制版）今日上市，采用汉王定制 HanvonOS 系统。售价 5680 元。

IT之家附该产品详情如下：

汉王智能办公本 A6 是一款行业用户定制墨水屏办公产品，搭载汉王 Hanvon OS 系统，在安全、操作上进行优化。官方称该产品旨在“为企业提供文件存档无纸化、文件编辑智能化、文件显示电子化和数据信息安全化的解决方案”。

配置方面，汉王智能办公本 A6 采用一块 10.3 英寸“白皙墨水屏”。重量 435g，厚度约 7mm；配备 8192 级压感数字电磁笔，使用 8+128G 内存组合以及 6000mAh 容量电池。

A6 内置汉王智能会议系统，支持一键发起会议流程，清晰勾选参与人员，设定会议主题等功能，同时还能通过办公本、短信等多种方式提醒与会人员。

汉王智能办公本 A6 内置四麦克风阵列，支持远距离语音识别，可同步生成会议纪要，支持录音、转写、手写同时进行。稿整理功能支持智能调整转写文字，生成完整句子和段落。

汉王智能办公本 A6 还内置 AI 助手，支持 AI 对话问答，理解和处理复杂的语言结构和语义；支持一键生成文章创作、日报、周报、邮件、商品文案、PPT 大纲等。

A6 支持 30 级 DC 调光，冷暖双色温可选，内置汉王、当当、微信、京东读书等在线书城，支持第三方书城 App 下载、自定义上传行业资料文献等功能。

汉王智能办公本 A6 还拥有汉王 OCR 识别功能，官方表示“免费不限次数”使用。

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