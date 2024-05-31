飞利浦“27M2N6800ML”27 英寸显示器开售：4K 165Hz QD-Mini LED，2799 元

IT之家 5 月 31 日消息，飞利浦 EVNIA 27M2N6800ML 显示器将于今晚 8 点在京东现货开售，这款显示器主打“4K 165Hz QD-Mini LED”，售 2799 元。

据介绍，飞利浦 EVNIA 27M2N6800ML 显示器采用一块 4K 165Hz HVA 面板，拥有 1200 尼特峰值亮度、标称 GtG 灰阶响应时间 1ms、10bit 色深（8bit + FRC），覆盖 97% DCI-P3 色域与 97% AdobeRGB 色域，通过 VESA DisplayHDR 1000 认证。

这款显示器的 QD-MiniLED 背光搭载 4608 颗 LED 灯珠，拥有 1152 个背光分区，峰值亮度 1200 尼特，并增加 QD 量子纳米涂层。

这款显示器支持零感同步加速技术，经二次 IC 芯片研发，增强显卡与显示器传输通道带宽，使信号传输速度进一步提升，降低鼠标点击到显示器显示画面的延迟感，延迟最低可达 0.8ms。

游戏特性方面，这款显示器支持 Smart Sniper 狙击窗、Stark Shadow Boost 暗部增强等技术。

这款显示器还支持 AdaptiveSync 自适应同步、PBP / PIP 智能分屏、EasyRead 易读模式等功能，标配升降旋转支架。接口方面，其提供两个 HDMI 2.1、一个 DisplayPort 1.4 与 USB Hub。

IT之家整理详细参数如下：

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