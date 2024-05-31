1200nits 亮度 + 128G 存储：酷开 Max 电视 100 吋 7603 元 3 期免息

创维 酷开电视 Max 100 发售于 2023 年 10 月份，首发价 10899 元。

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IT之家了解到，创维酷开 Max 100 英寸电视配备了 100 英寸 4K 144Hz 屏幕，色域可达 95% DCI-P3，ΔE≈1，拥有 1200nits 超高峰值亮度、全阵列 224 分区控光以及直下式背光，支持 120Hz MEMC 、144Hz VRR、ALLM、WiFi 6，存储配置为 4GB+128GB。

另外，这款电视采用三分频音响，内置 4+1+2 个音响单元，打造 2.1.2 空谷声场，支持杜比视界・全景声。

接口方面，创维酷开 Max 100 配备了 2 个 HDMI 2.1、1 个 HDMI 2.0、1 个 USB 3.0、1 个 USB 2.0 以及数字 RF 接口。

官方参数

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