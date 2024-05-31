再度梦回 1999 年：诺基亚 3210 4G 手机首轮售罄后今晚补货开售

IT之家 5 月 31 日消息，据诺基亚官微，诺基亚 3210 4G 手机将于今晚 8 点再度开抢。这款手机定价 379 元，是 1999 年同名机型的“经典复刻”之作。这款手机曾于 5 月 8 日首次在国内开售，结果在开售两天内产品被抢购一空。

IT之家汇总这款手机大致信息如下：

该机可选黑、蓝、金三款配色，外壳采用金属涂层技术，搭载 2.4 英寸 IPS 屏。

新机采用复古的九宫格功能按键，配有 1450mAh 电池，支持 2.75W Type-C 接口充电。

该机配有后置 2MP 摄像头，支持中国移动、联通、电信、广电 4G，以及 VoLTE 高清语音通话、双 NanoSIM 小卡卡槽双卡双 4G。

诺基亚 3210 复刻手机还支持移动支付，可在屏幕展示付款码；配有蓝牙 5.0，支持同步通讯录。

作为一款按键手机，该机支持长按对应数字键呼叫亲情号码；长按方向“上”键，一键开启手电筒；长按“#”键，一键快速静音。

该机预装喜马拉雅应用，支持后台播放，还支持咪咕音乐播放。

当然了，经典的贪吃蛇小游戏也没有落下，诺基亚 3210 复刻手机还可调节背光、浏览网页等。

诺基亚 3210 复刻手机定价 349 元，现已上架京东开售。该机附赠一条 Type-C 充电线，没有充电头，不过电池是可拆卸的。

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