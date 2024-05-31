华为智慧屏 V5 系列 618 限时赠送灵犀指向遥控器

IT之家 5 月 31 日消息，华为官宣 V5 系列智慧屏 618 优惠活动：购买 V5 系列智慧屏 75/85 英寸的用户限时赠送灵犀指向遥控器。
此次活动时间为 2024 年 6 月 1 日-6 月 30 日，参与范围包括：华为商城、华为授权电商、华为体验店、华为授权零售商。
据介绍，华为灵犀指向遥控支持调用语音助手和触控操作，首创绝对指向交互，可实现跳选、滑动、拖拽等操作。
同时，遥控器还支持语音查找功能，用户发出指令后，遥控器会发出蜂鸣声指引方位，官方定价 999 元。
华为智慧屏 V5 发布于 2023 年 12 月，屏幕尺寸 85 英寸，搭载华为灵犀指向遥控可实现手机滑动操控体验，官方定价 17999 元。今年 3 月，华为智慧屏 V5 75 英寸上架开售，定价 9999 元。
IT之家附华为智慧屏 V5 系列及灵犀指向遥控售价信息如下：
华为智慧屏 V5 85 英寸 15999 元
华为智慧屏 V5 75 英寸 9999 元
华为灵犀指向遥控 999 元
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