百亿补贴至高立减 520 元：realme 真我 GT5 Pro 手机 2979 元起 12 期免息

realme 真我 GT5 Pro 手机开售于 2023 年 12 月 14 日，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，日常售价为 3399 元起。

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据介绍，真我 GT5 Pro 采用星耀光轨镜头设计，行业首创超硬铝金属中框，下巴宽度仅 1.94mm；提供三款配色，其中「赤岩」和「皓月」配色采用高阶科技纳米皮，「星夜」配色采用星闪 AG 玻璃工艺。

屏幕方面，真我 GT5 Pro 采用 6.78 英寸 2780×1264 OLED 屏幕，最高峰值亮度 4500nit，手动亮度至高 1000nit、全局亮度至高 1600nit，支持 2160Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光、144Hz 刷新率、2160Hz 瞬时触控、20000 级调光、自定义刷新率。

这款新机还搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，首发极客性能面板 2.0，首次开放 GPU+CPU 双调度，配备 5400mAh 电池，支持 100W 有线快充以及 50W 无线快充。

影像方面，真我 GT5 Pro 后置 50MP 主摄（IT之家注：索尼 LYT-808，1/1.4"，OIS）+ 8MP 超广角微距（索尼 IMX355）+ 50MP 潜望长焦（索尼 IMX890），支持长焦微距。前置 32MP（索尼 IMX615）摄像头。

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