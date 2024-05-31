Jeep Wagoneer S 中大型纯电 SUV 发布：零百加速 3.4 秒，约 7.2 万美元起售

IT之家 5 月 31 日消息，Jeep 旗下的全新纯电动 SUV 车型 ——Wagoneer S 近期在北美市场正式亮相，该车今年秋季将率先登陆美国、加拿大市场，后续将陆续进入全球其他市场。目前官方公布了该车“先行版”的售价信息，起售价为 71995 美元（IT之家备注：当前约 52.2 万元人民币）。

该车基于 Stellantis 集团的全新 STLA Large 平台开发，是 Jeep 品牌旗下首款纯电动全球车型。

Jeep Wagoneer S 采用了棱角分明的前卫设计，家族标志性的七孔格栅得以保留，车身采用双拼配色，部分区域还运用了黑化处理以增加运动气息。其长宽高分别为 4886/1900/1645mm，轴距 2870mm。

内饰方面，新车搭载了 4 块屏幕，包含 12.3 英寸触控仪表屏、12.3 英寸中控屏和 10.25 英寸副驾屏，以及中控台下方的功能控制屏。其他配置方面，该车内置 19 扬声器，包含 1200W 功放、12 英寸低音炮，以及前排座椅加热、通风功能、主动驾驶辅助系统、Selec-Terrain 全路况模式自选系统（自动、运动、竞技、雪地、沙地五种驾驶模式）等等。

动力方面，该车将提供双电机四驱系统，最大功率 447kW，零百加速时间为 3.4 秒。该车配有 100kWh 的 400V 电池，纯电续航里程 480 公里，23 分钟内可将电量从 20% 充至 80%。

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