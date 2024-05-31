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雷柏刀锋系列多模无线键鼠套装 9500S 发布：110 键、键盘手托，249 元

2024/5/31 17:32:18 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 31 日消息，雷柏今日发布刀锋系列多模无线键鼠套装 9500S ，采用 110 键全尺寸布局，增设了键盘手托，售价 249 元

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9500S 采用 110 键布局，使用剪刀脚结构，配数字小键盘；兼容蓝牙 5.0/4.0 / 无线 2.4G 连接方式，支持多设备快速切换；采用阳极氧化铝合金的背板和圆角包边设计，最薄处约 3.9mm。

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鼠标采用“轻音微动”设计，对噪音有所控制，适用于会议厅、图书馆、咖啡厅等静谧场景。

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键盘提供蓝牙 5.0/4.0 和无线 2.4G 连接模式，支持至多 4 台设备连接使用；鼠标至多支持 2 台设备，9500S 套装配置模式切换键，通过拨动开关可实现多设备切换。

键盘兼容 Windows、MAC OS 系统，在 Windows 系统支持设置 17 个多媒体快捷键，音量、计算机、复制粘贴等操作；键盘加入大小写开关、小键盘开关、低电指示、蓝牙设备状态等指示灯。

鼠标搭载原相 3220 引擎，支持多介质表面滑动。预设 800-2400 5 档 DPI，蓝牙配对和 DPI 切换整合为多功能按键。

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雷柏刀锋系列多模无线键鼠套装 9500S 提供“雾灰”和“银烁”两种配色，IT之家附产品亮点、参数及价格信息如下：

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京东雷柏（Rapoo）9500S 标价：279 元 249 元直达链接

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