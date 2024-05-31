PICO Avatar 形象中心更新：新增形象创作、支持社交应用展示

IT之家 5 月 31 日消息，PICO 设备 Avatar 功能迎来升级，新增形象中心管理、形象自定义创作，支持虚拟形象社交场景展示。

IT之家附此次更新内容如下：

Avatar 形象中心

PICO 新增 Avatar 形象中心，支持用户在该功能中更换虚拟形象。据介绍，Avatar 形象中心是系统级别的形象管理应用，接入了 Avatar SDK v2.0 及以上的应用均可使用；“发现”页面支持发现和获取创作者上传的自定义形象。

“发现”页面

点击骰子“换一换”，可以随机抽到不同的角色预设形象，点击加入我的形象即可保存。

“我的”页面

用户获得的所有形象都会存储在该区域，用户可以随时进行切换。

功能路径

PICO 设备桌面“头像” - “用户中心”- “形象中心”

Avatar 形象创作

创作者使用 Avatar 上传工具上传到资产库，随后在 Avatar 资产平台发布，即可在接入了 Avatar SDK v2.0.0 的应用里调用。

创作者也可以在 PICO 官方应用 “轻工坊” 内直接 VR 在线创作，创作完成后可在 PICO Avatar 形象中心一键发布。

Avatar 社交场景

PICO Avatar 更新后，用户可以在社交应用内，如“每日 PICO 视频”App 的虚拟直播间使用虚拟形象，支持形象切换。

形象切换功能路径：“PICO 视频” → “多人观影功能界面” → “创建或进入房间” → “房间管理” → “切换形象”。

目前多人观影场景仅显示半身形象，后续将支持全身形象。

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