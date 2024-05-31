极米 RS 10 / Pro 4K 家用投影仪今晚开售：全新一代三色激光技术，4999 元起

IT之家 5 月 31 日消息，极米 RS 10 / Pro 4K 家用投影仪定金预售即将结束，将于今晚 8 点正式开售，到手价 4999 元 / 7999 元。

极米 RS 10

据介绍，极米 RS 10 采用全新一代三色激光技术 + 护眼连续光谱模组，获得 SGS 低散斑 A+ 级认证、SGS 低彩边重影 A + 级认证，全新一代专业光学镜头采用猫眼仿生光圈、定制激光镜片、自适应热平衡系统，号称“不论是白天还是夜间观影，甚至是长时间观看使用，都能呵护用眼健康”。

显示方面，该产品具有 1950 CVIA / 1500 ISO 亮度，支持 ΔE＜1 专业色准、110% BT.2020 高色域、1600:1 高对比度，提供实时画面校正、巨幕模式、AR 小精灵、画面智能避障、墙面颜色适配等功能。

▲ 旋转云台

此外，该产品还配备 2*12W 哈曼卡顿音箱，提供 HDMI 接口连接电脑 / 主机 / 盒 / 音响，以及 2 个 USB 接口连接 U 盘 / 硬盘。

极米 RS 10 Pro

极米 RS 10 Pro 同样采用全新一代三色激光技术，但是亮度增加到 3000 CVIA / 2450 ISO。功能方面，该产品借助于全自动云台，可以自定义多个墙面的显示画面，通过遥控器语音呼入，机器自动进行机器角度和墙面内容的切换。

此外，Pro 版搭载自适应云台巨幕模式，投影画面自动适配电影 21:9 超宽幅比例，云台转动保证最佳画面位置。

IT之家附详细参数如下：

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