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米家大容量旅行箱开售：加厚箱体、防爆拉链，首发 449 元起

2024/5/31 19:10:03 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 31 日消息，小米米家大容量旅行箱今日开售，采用加厚箱体设计，提供炭黑、水青、牛油果绿三种配色，适用于长途、搬家、全家旅游等使用场景，首发价 449 元起

米家大容量旅行箱采用加厚箱体设计，拥有 24 英寸、26 英寸和 28 英寸三种尺寸可选，适合长途、搬家、全家游以及托运等场景使用。

IT之家注：该产品各个尺寸均不可登机，需托运。

该旅行箱采用 3:7 箱体比例和分仓设计，方便收纳和开合；米家旅行箱 26 英寸、28 英寸内置可移动隔板，可自由分隔空间。

米家旅行箱内衬采用抑菌面料，官方表示抑菌率达 99%，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；箱体采用防爆拉链，采用双层拉齿设计，可防止旅行箱爆箱；箱壳采用 PC 原料供应商科思创，具备抗冲击力。

米家旅行箱采用 360° 万向轮，配备三面提手（正面、上面、侧面），拥有防撞护角、TSA 海关锁等细节设计。

产品参数信息如下：

米家旅行箱各尺寸价格如下：

  • 24 英寸 原价 529 元，首发价 449 元

  • 26 英寸 原价 579 元，首发价 499 元

  • 28 英寸 原价 629 元，首发价 549 元

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