欧盟委员会：拼多多 Temu 系超大型在线平台，需遵守更严格在线内容规则

IT之家 5 月 31 日消息，据路透社报道，欧盟委员会当地时间今日上午表示，由于其用户数量超过关键标准，拼多多旗下的跨境电商平台 Temu 将必须遵守更严格的欧盟在线内容规则。

IT之家注：根据欧盟《数字服务法》（DSA），拥有超过 4500 万用户的公司被指定为超大型在线平台 （VLOP），并被要求采取更多措施来打击平台上的非法和有害内容以及假冒伪劣产品。上述要求意味着拼多多旗下的 Temu 将与亚马逊、TikTok 等企业归为同一类。

Temu 于去年 4 月进入欧盟市场，截至今年 3 月 31 日的六个月内，其在欧盟的月均活跃用户约为 7500 万。欧盟行政部门在声明中表示：“在今天被指定为 VLOP 后，Temu 必须在收到通知后的四个月内（即 2024 年 9 月底之前）遵守 DSA （数字市场法案）下最严格的规定。”

DSA 对超大型在线平台规定的义务，包括评估、降低与其服务相关的系统性风险，如假冒商品、不安全或非法产品以及侵犯知识产权物品的上市和销售。若公司违反 DSA 的相关要求，最高会被处以其全球范围年营业额的 6%。

Temu 方面对此表示，“我们完全致力于遵守 DSA 规定的规则和条例，以确保欧盟境内用户安全、透明、受保护。”

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