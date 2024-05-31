华晨宝马首款 M 车型 X1 M35Li 官图发布，2024 粤港澳大湾区车展全球首发

IT之家 5 月 31 日消息，作为首款国产 M 性能版车型，（华晨）宝马 X1 M35Li 官图现正式发布，并将于 2024 粤港澳大湾区车展全球首发，对标 AMG GLB 35 4 Matic 车型。

该车将是华晨宝马沈阳生产基地诞生的首款 M 性能车，可实现与宝马 iX1 和宝马 X1 共线生产。这款新车搭载高功率 B48 发动机，最大功率 246kW，匹配 7 速双离合和四驱系统。

外观方面，新车将提供 M 性能车标志性“火焰红”车漆，前脸采用 M 专属纵向双幅条格栅，将采用多处熏黑装饰套件、M 专属纵向双辐条格栅、M 专属双边双出排气布局、M 专属 20 英寸铝合金轮毂、M 专属制动系统配红色卡钳。

车身尺寸方面，该车长宽高分别为 4616/1845/1627mm，轴距 2802mm，与国产 X1 保持一致。

内饰方面，X1 M35Li 采用 M 运动型方向盘，在 12 点位置有红色回正标识，内饰饰板也与 X1 不同，营造更强的运动氛围。

配置方面，新车将搭载第 9 代 (BMW) 操作系统，一体式悬浮曲面屏集成了 10.25 英寸数字仪表盘和 10.7 英寸中央触控显示屏。该车还将搭载 L2 + 级自动驾驶辅助功能以及 M 专属仪表和抬头显示功能。据IT之家所知，新车还支持 BMW 数字钥匙 Plus，无需随身携带传统钥匙即可轻松解锁车辆。

动力方面，宝马 X1 M35Li 搭载由 BMW M 调校的 M TwinPower2.0T 直列四缸涡轮增压发动机，代号为 B48A20H，其最大功率为 246kW。

据介绍，M TwinPower Turbo 涡轮增压引入了双重喷射技术，提高涡轮增压系统性能。传动系统方面，该车将采用 7 速双离合变速箱与 xDrive 智能全轮驱动系统。

宝马表示，今年将为中国带来近 10 款性能和高性能车型。到今年年底，M 系列在华车型数量预计将扩充至 23 款，覆盖紧凑型车至中、大型豪华车，涵盖油、电、插混三种驱动形式。

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