消息称腾龙 6 月 6 日推出“50-300mm F / 4.5-6.3”相机镜头：提供索尼 E 卡口、665 克

IT之家 6 月 1 日消息，据外媒 SonyAlphaRumors 报道，腾龙有望在 6 月 6 日推出“50-300mm F / 4.5-6.3 Di III VC VXD”E 卡口镜头，该镜头据称相对于腾龙此前的“50-400mm F4.5-6.3”镜头更紧凑，重量降至 665 克。

▲ 外媒宣称该镜头将与腾龙此前的“50-400mm F4.5-6.3”镜头对标

据介绍，这款镜头滤镜尺寸为 67mm，内置变焦锁定结构，拥有氟涂层，拥有一定防潮能力，采用扭矩马达，具备 VC 防抖，据称拥有“高速 / 高精的自动对焦能力”，“具备出色的主体跟踪性能”，50mm 端最近对焦距离为 0.22 米，支持腾龙 TAMRON Lens Utility 软件调参扩展。

不过目前这款镜头的结构及 MTF 图表暂不得而知，IT之家将持续跟踪报道。

腾龙最近还预告了旗下首款佳能 RF 卡口镜头，产品名称为 11-20mm F / 2.8 Di III-A RXD（型号 B060），适用于 APS-C 画幅无反相机，将在 2024 年上市，感兴趣的小伙伴可以点击下方相关阅读获得更多详情。

相关阅读：

《腾龙公布首款佳能 RF 卡口镜头：11-20mm F2.8 自动对焦，今年上市》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。