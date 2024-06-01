华为乾崑 ADS 5 月升级速览：代客泊车辅助支持手动调速，优化 ADS 感知识别能力

IT之家 6 月 1 日消息，日前，华为乾崑 ADS 高阶智能驾驶系统发布 5 月升级速览，带来多项新增功能及体验优化。
IT之家汇总如下：
代客泊车辅助（AVP）新增支持露天停车场
代客泊车辅助（AVP）支持手动调速功能：园区地面场景可设定的目标车速范围为 5km/h-30km/h；地库内场景可设定的目标车速范围为 5km/h-20km/h。
优化 ADS 感知识别能力：可根据夜间实际情况，按需智能调节远近光灯。本次升级 ADS 优化提升了触发时机，远、近光灯切换更及时。同时 ADS 能精准识别熄火未开灯的静止车辆，可以更合理、更类人地进行判断及通行。
优化 NCA 智能限速功能：过乡村窄路、雾天等特殊场景下智能调低车辆速度行驶。
ADS 3D 视图新增“远山天际线”显示效果
优化智驾报告的里程统计和显示
行车记录仪新增行车信息：车辆行车状态信息包括时速、挡位、刹车踏板状态、加速踏板状态等；智能驾驶状态信息包括 NCA、LCC、ACC、AVP、APA 等。
以上所有功能具体推送时间以车企通知为准。
华为乾崑智能汽车解决方案于今年 4 月发布，覆盖芯片、硬件、软件、云端，并发布十大新品，包括乾崑智驾、乾崑车云、乾崑车控、鸿蒙座舱多个领域。目前，官方已确认东风、长安、广汽、北汽、赛力斯、奇瑞、江淮等新车将搭载乾崑智能汽车解决方案。
相关阅读：
《华为乾崑智能汽车解决方案发布，ADS 3.0 等十大新品亮相》
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。