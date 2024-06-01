极越 01 Max 长续航版车型上市：CLTC 续航 720km，定价 24.99 万元

IT之家 6 月 1 日消息，极越 01 Max 长续航版车型目前已经正式上市，该车主打“CLTC 续航里程 720 km”，官方指导价 24.99 万元。

IT之家整理该车主要升级之处如下：

宁德时代 100kWh 三元锂电池组，CLTC 续航里程达 720km

标配自动升降尾翼，该配置原先专属于极越 01 Max 性能版

新增了宇幻紫内饰主题色选装配置

7 月 1 日前锁单可享“36 期 0 息”或“最高 8000 元保险补贴”二选一

12 个月免费订阅纯视觉高阶智驾

5000 元官方置换补贴

限时免费选配 U 型方向盘

终身整车及三电质保、终身道路救援等

外观方面，极越 01 定位中大型 SUV，风阻系数 0.249，采用前双叉臂，后全铝合金 H-Arm 多连杆悬挂，并配备 CDC 实时阻尼可调减震、Brembo 刹车卡钳。

内饰方面，新车采用 35.6 英寸 6K 超清一体屏，可实现全屏、双屏和三屏独立显示，支持拖拽、缩放、左右飞移等功能。车机采用高通 8295 芯片，同时率先在业内实现语音 AI 算法全量本地化，全端侧语音识别速度快至 500ms，端到端语音响应速度在 700ms 内。语音能力完全摆脱了对网络信号的依赖。即便在隧道、地库、山区等弱网或断网的场景下，也能流畅交互。

IT之家注意到，极越 01 汽车搭载高通骁龙 8295 平台，搭载“SIMO”语音助手及 3D 地图，联动氛围灯、空调等功能，并协同 Gameloft 打造了车机上可玩的定制版《狂野飙车 9》游戏。

此外，极越 01 全车消除换挡杆、左右拨杆、中控物理按键、门把手等大量物理操作，同时取消拨杆让扶手台成为纯粹的储物空间，提供双杯架、带滑盖储物格，扶手前端是带无线充电的手机位，扶手箱内置 12V 电源和双 USB-C 接口。

极越 01 汽车拥有“ROBO Drive Max”自动驾驶功能，号称“全球首家纯视觉，高阶智驾开箱即用”，使用“BEV+Transformer 纯视觉 + 中国首个 OCC 占用网络 + 28 个智驾传感器 + 双英伟达 Drive Orin-X 芯片”，据称“安全里程 7000 万公里，从城市任意点到另一个点，全程丝滑使用”。

规格方面，极越 01 尺寸为 4853 x 1990 x 1611 mm，轴距 3000mm，后驱版和长续航版搭载单电机，电机最大功率 200KW，最大扭矩 343N.m，长续航版配备 100kWh 电池组，CLTC 续航里程可达 720km。

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