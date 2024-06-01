2024 年 6 月科技事件日历一览表

IT之家的观众老爷们好，每月一号小泵来给大家做汇报了 。下面是 2024 年 6 月科技事件的预告汇总，请查收！

2024 年 6 月

日期 北京时间 地点 事件 6/1 待定 线上 东风风行星海 V9 上市 6/2 0:25 线上 波音星际客机 Starliner 首次载人试飞 6/2 19:00 台北 英伟达 CEO 黄仁勋台北电脑展 2024 主题演讲 6/3 9:30 台北 AMD 台北国际电脑展 2024 主题演讲 6/3 11:30 台北 Arm 台北国际电脑展 2024 主题演讲 6/3 13:30 台北 高通台北国际电脑展 2024 主题演讲 6/3 16:00 台北 华硕 Always Incredible 台北电脑展发布会 6/3 19:30 线上 吐“潮”大会・石头洗衣机烘干一座城直播专场 6/3 20:00 线上 适马推出新品镜头 6/4 11:00 台北 英特尔台北国际电脑展 2024 主题演讲 6/4 13:30 线上 联发科台北国际电脑展 2024 主题演讲 6/5 10:00 上海 2024 上海国际低碳智慧出行展览会 6/6 3:00 线上 佳能 EOS C 系列电影机新品 6/7 待定 洛杉矶 IGN Live 游戏展 6/8 5:00 线上 2024 夏日游戏节 6/8 8:00 线上 Devolver Direct 2024 直面会 6/10 0:10 线上 华为全能充磁吸移动电源开售 6/10 1:00 线上 微软 Xbox Games Showcase 及 █████ Direct 6/10 4:00 线上 2024 PC Gaming Show 6/11 1:00 线上 苹果 WWDC 2024 主题演讲 6/11 3:00 线上 育碧“Ubisoft Forward”游戏展示会 6/21 待定 线上 华为 HDC 2024 开发者大会 6/26 待定 线上 MWC 中国分会场 2024 6/27 待定 线上 讯飞星火大模型 V4.0 发布

2024 年 7 月

日期 北京时间 地点 事件 7/4 0:00 上海 2024 世界人工智能大会 7/26 0:00 上海 2024 ChinaJoy 展会

小泵友情提示，很多活动可能在开始前几天才能确定具体时间，所以这个日历会随时更新，大家可以到IT之家 App 首页右上角的 + 加号菜单，点击“新闻日历”来查看事件标签，还能对感兴趣的事件设置“提醒”哦。

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