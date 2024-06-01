2024 年 6 月科技事件日历一览表

IT之家的观众老爷们好，每月一号小泵来给大家做汇报了。下面是 2024 年 6 月科技事件的预告汇总，请查收！
2024 年 6 月
|日期
|北京时间
|地点
|事件
|6/1
|待定
|线上
|东风风行星海 V9 上市
|6/2
|0:25
|线上
|波音星际客机 Starliner 首次载人试飞
|6/2
|19:00
|台北
|英伟达 CEO 黄仁勋台北电脑展 2024 主题演讲
|6/3
|9:30
|台北
|AMD 台北国际电脑展 2024 主题演讲
|6/3
|11:30
|台北
|Arm 台北国际电脑展 2024 主题演讲
|6/3
|13:30
|台北
|高通台北国际电脑展 2024 主题演讲
|6/3
|16:00
|台北
|华硕 Always Incredible 台北电脑展发布会
|6/3
|19:30
|线上
|吐“潮”大会・石头洗衣机烘干一座城直播专场
|6/3
|20:00
|线上
|适马推出新品镜头
|6/4
|11:00
|台北
|英特尔台北国际电脑展 2024 主题演讲
|6/4
|13:30
|线上
|联发科台北国际电脑展 2024 主题演讲
|6/5
|10:00
|上海
|2024 上海国际低碳智慧出行展览会
|6/6
|3:00
|线上
|佳能 EOS C 系列电影机新品
|6/7
|待定
|洛杉矶
|IGN Live 游戏展
|6/8
|5:00
|线上
|2024 夏日游戏节
|6/8
|8:00
|线上
|Devolver Direct 2024 直面会
|6/10
|0:10
|线上
|华为全能充磁吸移动电源开售
|6/10
|1:00
|线上
|微软 Xbox Games Showcase 及 █████ Direct
|6/10
|4:00
|线上
|2024 PC Gaming Show
|6/11
|1:00
|线上
|苹果 WWDC 2024 主题演讲
|6/11
|3:00
|线上
|育碧“Ubisoft Forward”游戏展示会
|6/21
|待定
|线上
|华为 HDC 2024 开发者大会
|6/26
|待定
|线上
|MWC 中国分会场 2024
|6/27
|待定
|线上
|讯飞星火大模型 V4.0 发布
2024 年 7 月
|日期
|北京时间
|地点
|事件
|7/4
|0:00
|上海
|2024 世界人工智能大会
|7/26
|0:00
|上海
|2024 ChinaJoy 展会
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