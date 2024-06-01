仅上线一年，太空沙盒探索游戏《Plasma》停更宣布改为“免费游玩”作品

IT之家 6 月 1 日消息，曾参与过《桥梁建筑师》等游戏开发的 Patrick Corrieri 和 Marco Bancale 组建的工作室 Dry Licorice 去年 9 月推出了一款名为《Plasma》的沙盒探索游戏，本作主要对标《无人深空》等作品，不过由于“竞争力不足”，目前官方宣布本作将停止开发，游戏将免费提供。

官方表示，之所以做出这样的决定，是因为《Plasma》是一个失败的商业项目。制作组表示虽然已经尽了最大努力，但游戏开发道路上犯了很多错误，即便是抢先体验推出也未能收获足够多的关注度，不过他们并没有表示是否将为此前付费玩家退款，作为参考，本作此前在 Steam 国区售 42 元。

IT之家附官方新闻稿如下，感兴趣的小伙伴也可以访问 Steam 商店页面：点此访问

亲爱的工程师们， 我们今天有两则消息要分享，一则好消息和一则坏消息。 先来说好消息，从 5 月 30 日起，《Plasma》将在 Steam 上免费供大家下载和游玩。我们这样做是希望尽可能多的人能在游戏仍然具有相关性的时候享受它。因此，如果你或你认识的任何人对编程和 / 或机器人感兴趣，现在正是时候来《Plasma》的趣味沙盒世界中一展身手。 接下来是坏消息，我们不得不做出一个艰难的决定，不再支持游戏的开发。我们尽了最大的努力，在这个过程中也犯了很多错误，但最终残酷的事实是，《Plasma》作为一个商业项目彻底失败了。尽管有些事情我们希望能做得不同，但作为一个小型独立团队，我们仍然为我们取得的成就感到非常自豪。 我们要感谢所有玩家和社区成员，是你们让《Plasma》的开发旅程变得如此特别和令人难忘，没有你们，这款游戏将毫无意义。对于这个消息让你们失望，我们深感抱歉，但我们希望能在下一次冒险中再次见到你们！

游戏图赏：

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