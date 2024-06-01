华为麒麟 5G 新机入网，消息称 nova 13 Ultra 卫通版价格继续上探

IT之家 6 月 1 日消息，日前，一款型号为 PSD-AL00 的华为麒麟 5G 新机通过 3C 认证，支持 66W 快充。

目前尚不清楚新机的具体型号。不过，据博主 @数码闲聊站 透露，华为接下来核心产品应该是 nova 13 系列，全系标配麒麟 5G 芯片，Ultra 卫通超大杯继续上探高价位。

作为参考，华为 nova 12 Ultra 支持双向北斗卫星消息，配备 6.78 英寸 2776×1224 OLED 双挖孔等深四曲屏，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光，配备第二代昆仑玻璃盖板。该机支持隔空手势和智感支付，采用麒麟 9000SL 处理器。

该机前置 60MP 追焦镜头（1/2.61"）+8MP 人像特写镜头（2 倍光变，5 倍数码变焦），与上一代参数一致，配有 XD Portrait 达芬奇人像引擎，支持原生、质感、妆感 3 种色彩模式。后置主摄升级到第二代可变光圈，支持 6 曲线叶片 18 边，传感器是 50 MP RYYB。

华为 nova 12 Ultra 手机 12GB+512GB 售价 4699 元，12GB+1TB 售价 5499 元。

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