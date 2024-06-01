【IT之家评测室】摩尔线程 MTT S80 显卡三测：跻身高性价比游戏显卡之列

去年 10 月，IT之家曾经报道过国产显卡摩尔线程 MTT S80 降价的消息，同期IT之家也对这张主打图形性能的“游戏卡”进行了二测体验。当时它给我留下的印象是进步飞快，名副其实的养成系显卡，就像某些手机厂商的 OTA 补丁，越推越好用。那么时至今日，摩尔线程 MTT S80 的养成进度如何呢？

我们见证了它的进步。摩尔线程 MTT S80 自 2022 年 11 月发布至今，Windows 驱动版本已经迭代 18 次，平均每 31 天发布一个新版本，目前 China Top 50 热门游戏 100% 兼容，其中 44 款已完成针对性优化，累计正式发布的适配和优化游戏 130 款，并且还有更多游戏正在适配和调优。这些艰巨的驱动开发工作，足以说明做图形显卡，摩尔线程是认真的！

本次测试我们改用了 B760 平台，其它配置方面基本和二测保持一致，唯一不同的是内存，二测时我们用的是七彩虹 D5 6000MHz 的 16GB*2 套条，这次由于某些原因换成了科赋的 D5 7600MHz 内存，不过我们通过 BIOS 将内存频率也调整为 6000MHz，尽量保持变量和对比准确性，配置如上图所示。

官方B站账号发布的摩尔线程 MTT S80 显卡《只狼：影逝二度》实机游玩视频

还记得在一测时，我们的同事还只能运行《英雄联盟》，《QQ 飞车》这样的 PC 端网游，而如今你已经可以用 MTT S80 在苇名城打铁，和好朋友一起双人成行了。看到这你是不是迫不及待想要看看摩尔线程 MTT S80 这款养成系显卡现在的实力？别急，咱们慢慢聊。

外观简评

由于一测和二测我们已经给大家具体介绍过这张卡的外观，这里就不再详细赘述了，我放一些IT之家拍摄的图赏，大家可以参考一下。

这张卡的颜值还是非常在线的，整体钛灰色的金属装甲，压铸 + CNC 切割工艺，搭配黑色的大风扇和中间会发光的小风扇，对称图案金属背板，看起来简约、高级又有质感。285mm*112mm*49mm 的机身尺寸，对机箱的兼容性也很好。

这张卡在设计上有两个比较有意思的地方，一是 I / O 接口面板提供了高端显卡才配备的 3*DP1.4a 接口和 1*HDMI2.1 接口，最高可支持 8K 分辨率的视频输出，这点比较难得；二是其采用了一个服务器规格的 8Pin 接口，并放在了显卡右侧，包装中附带有双 PCIe 8Pin 转换线，这种设计在装机时有助于优化供电走线，提升整体美感。

架构分析

这部分主要还是给之前没看过一测、二测文章的朋友了解一下。摩尔线程 MTT S80 显卡搭载了一颗基于 MUSA 架构的全功能 GPU 芯片“春晓”，其内置的四大计算引擎为其奠定了全功能显卡定位，可以同时支持图形图像渲染、8K 视频编解码、AI 训练和推理、物理仿真等多种功能，这使得 MTT S80 不仅能跑游戏和渲染，也能兼顾 AI 计算。

作为国产第一款支持 PCIe5.0 x16 接口的显卡，摩尔线程 MTT S80 拥有 4096 个 MUSA 核心，主频 1.8GHz、16GB GDDR6 显存，显存位宽 256bit，内部集成了 220 亿个晶体管，内置 MUSA 架构通用计算核心以及张量计算核心，可以支持 FP32、FP16 和 INT8 等计算精度。‎

通过拆解可以看到，内部做工非常规整，显存为 8 颗三星 GDDR6 闪存，每颗 2GB，共同组成了 16GB 的大显存。

核心代号为 SD102AA-500，基于摩尔线程的全功能 GPU 芯片“春晓”打造。

游戏复测

接下来咱们就直奔主题，看看这次摩尔线程 MTT S80 在游戏方面有哪些提升吧。我们之前二测时采用的驱动版本为 230.40.2（去年十月社区版），发布于 23 年 10 月 8 日，距今已过去半年多时间了。

IT之家这次拿到的是最新版 260.70 驱动，官网已经更新，更新日期为 5 月 30 日。我们从官方那里得知，其驱动已经完成超过 130 款游戏的体验及性能优化，新适配游戏包括近几年比较流行的《只狼：影逝二度》、《双人成行》、《博德之门 3》等热门 3A 大作。

另外，摩尔线程的官方驱动程序中提供了专业详细的性能监测工具，但是在部分游戏中依旧会发生冲突，导致游戏帧数骤降、卡顿，所以这部分游戏会采用 XBOX Game Bar 进行性能监测，游戏测试采用的分辨率和画质则会具体说明。

首先是全平台开放世界冒险 RGB 游戏《原神》，去年 6 月摩尔线程在其发布的 DX11 驱动更新中首次支持了该游戏。二测时，我们采用了 1080P 分辨率，0.8x 渲染精度，全低画质，仅开启 Bloom，关闭垂直同步，在此条件下璃月港跑图平均帧数可到达 55 帧。

老玩家都知道，原神本身在低画质、低渲染倍率的情况下，游戏的画面会偏白，人物轮廓的锯齿感明显，对 XP 党和风景党来说都很影响观感，所以二测时画面有种灰灰的感觉，颜色不够饱满。这次我们也补测了十月社区版驱动在 2K 分辨率下的表现，依旧是低画质 + 低渲染倍率，此时跑图帧数会掉到 30 帧附近，画面也还是这个风格。

仔细观察 PES 的性能监测面板，在去年十月版本驱动下，原神游戏的显存占用率非常低，1080P 下只有 12%，2K 分辨率也不到 20%，1080P 下的 GPU 利用率也只有 53%。GPU 功耗则分别是 137W 和 144W。

而在最新的 260.70 版驱动下，采用 1080P 全高画质，1.5x 最高渲染倍率，关闭垂直同步的情况下复测，璃月港跑图的游戏平均帧数已经来到 50 帧，按二测条件则可以顶着 60 帧稳稳一条直线了。

继续切换到 2K 分辨率，璃月港跑图平均帧数也有 36 帧。这时我们再看显存利用率，两种分辨率下分别达到了 38% 和 43%，GPU 利用率都达到了 90% 以上，GPU 功耗分别为 161W 和 176W。高画质、最高渲染倍率下的游戏画面表现也更出色，色彩更饱满细节更清晰，游戏体验要好很多。很明显在原神这款游戏的优化上，摩尔线程没少下功夫，表现今非昔比。

第二款游戏是《英雄联盟》，众所周知这游戏对 CPU 的性能要求更高，所以我们主要考察下其不同分辨率下的帧数优化表现。二测时，在 230.40.2 驱动版本、1080P 低画质下，游戏对线平均帧数为 300-350 帧，2K 分辨率对线平均帧数为 200-230 帧左右。

如今最新的 260.70 驱动版本下，1080P 最高画质时的对线帧数直接来到平均 380-410 帧左右，2K 分辨率对线帧数为 320-350 帧，4K 分辨率对线帧数为 210-230 帧左右。与此同时，显存利用率由二测时的 7% 和 13% 暴增到 50% 以上，GPU 利用率全部达到了 80% 以上，进步也非常明显。

第三款游戏《CS2》对摩尔线程 MTT S80 来说，算是在线竞技游戏中压力最大的游戏之一了。二测时，230.40.2 驱动下 1080P 中画质激烈战斗场景游戏平均帧数 40 帧左右，2K 分辨率下平均帧数 38 帧，离 60 帧流畅运行还有不小距离。

最新 260.70 驱动版本下，1080P 中画质的游戏平均帧数提升到 68 帧，2K 中画质的游戏平均帧数也有 65 帧，终于是达到了 60 帧畅玩的及格线了。不过在闪光弹，多人混战的场景下还是会出现一些突发的卡顿和掉帧，建议大家锁 60 帧玩，体验会更好。

接下来是 3A 游戏，第一款《女神异闻录 5: 皇家版》我们二测时的表现就比较不错。1080P 高画质宫殿和印象空间跑图平均 45 帧，战斗时平均帧数 60 帧，箱庭街道跑图平均 40-50 帧，人多处 30 帧。

这次我们难度继续加码，战斗部分采用 1080P、2K、4K 三种分辨率 + 高画质全测一遍，其中 1080P 和 2K 分辨率下，战斗保持 60 帧一条直线没有问题，4K 分辨率帧数开始有小幅波动，发动总攻击时会有偶发小卡顿，平均帧数 55 帧，GPU 利用率总体持平，在 38%-50% 左右。

同样，使用三种分辨率 + 高画质进行吉祥寺跑图，1080P / 2K / 4K 分辨率下的平均帧数分别为 44 帧、38 帧和 35 帧，刚进入场景时还是会有明显卡顿。总体来说，新驱动在 2K 分辨率下也能拥有较为出色的游戏体验了，4K 分辨率下暂时做不到稳定 60 帧，但体验比二测还是要好上不少。

而实际游戏中我们在几个 NPC 较多的地区跑图后发现，游戏中真正的优化灾难其实是涩谷地区，无论哪种分辨率下，帧数波动幅度都是最大的，相比之下吉祥寺真的不算什么。

然后是《鬼泣 5》，二测时我们遇到了打开 PES 帧数监测后，游戏开场动画卡成 PPT，切换分辨率闪退等问题，好在这次都得到了解决。二测时我们采用 1080P / 2K + 最高画质，战斗平均帧数均为 50 帧左右，显存利用率和 GPU 利用率较低，只有 30% 和 20% 左右。

而这次，在最新 260.70 驱动版本下，1080P / 2K / 4K 分辨率 + 最高画质都可以达到 60 帧的平均游戏帧数，帧数曲线非常平稳，战斗爽快了不少。显存利用率方面，最低也达到了 43%，最高 52%，GPU 利用率分别提升到 62%，67% 和 69%，显卡总算认真干活了。不过游戏中的小卡顿依旧时不时会有，这个就需要官方继续优化了。

非常经典的动作冒险游戏《古墓丽影：暗影》在三测中首次出现，并非因为它刚做适配，而是在最新 260.70 驱动下，这款游戏能够达到勉强游玩的水平。我们在 1080P 中画质和高画质下运行游戏自带基准测试，平均帧数分别为 35 帧和 32 帧，这是个好的开始，可惜目前的流畅度还是不尽人意，希望后续官方至少能优化到高画质稳定 60 帧以上的水平。

最后我们来看看《只狼：影逝二度》的表现，在 1080P 分辨率最高画质下，游戏平均帧数可以达到 55 帧，1% Low 帧也有 35 帧，而且 GPU 占用率达到了 95%，不会出现跑不满的情况，游戏体验非常流畅，几乎没有卡顿和掉帧，体验很 OK。

相比之下，去年十月社区版 230.40.2 驱动下的表现就没那么好了，虽然 GPU 利用率也有 75%，但游戏的平均帧数才 24 帧，属于勉强能玩的水平。新驱动的提升幅度高达 129%，非常给力。不仅是只狼，今年以来摩尔线程还陆续适配了博德之门 3，双人成行等热门 3A 大作，对游戏玩家来说，可谓是最大的惊喜了。

烤机跑分

由于目前支持摩尔线程 MTT S80 显卡的跑分软件和监控软件生态还比较少，所以我拣重要的说下。

最近 FurMark 这款专业软件的 2.20 版本支持了摩尔线程 MTT S80，所以我们也趁热给它吃个甜甜圈看看效果，如上图所示在长达 30 分钟的单烤 GPU 之后，摩尔线程的显卡功耗始终在 150-170W 之间小幅度波动，GPU 核心频率保持 1800MHz 高位一条直线，整体调度比较激进的，温度倒是不高，还不到 60 度。

不过，测试过程中我们也发现摩尔线程 MTT S80 的待机功耗有些偏高，虽说对使用体验影响并不大，GPU 温度也不高，运行时风扇噪音也很小，但还是希望官方后续能优化一下。

跑分方面，目前摩尔线程 MTT S80 解锁了 3D Mark 中基于 DX11 游戏理论性能的 Fire Strike 测试，我们简单跑了下，还真有惊喜。在 Fire Strike 测试中，摩尔线程 MTT S80 的显卡成绩为 8617 分，而去年十月社区版 230.40.2 驱动时还只有 4350 分，提升近乎一倍。

在 Fire Strike Extreme 测试中，最新驱动的显卡分数为 4457 分，十月社区版 230.40.2 驱动的显卡分数为 2425 分，提升幅度也高达 83% 左右，不得不说摩尔线程做优化的能力是真的厉害。除此之外，摩尔线程 MTT S80 的 OpenGL 版本也支持到了 4.0，并逐步扩大了对 blender、SketchUp 等主流 ProViz 软件的适配，大家可以期待一下后续生产力方面的表现。

总结

半年之后又半年，摩尔线程 MTT S80 显卡对现有适配游戏的优化已经非常出色了，进步速度之快，提升幅度之大各位都能看见。而新适配的 3A 游戏，可以说完成了从无到有的挑战，尤其是只狼、博德之门 3 这样的新 3A 大作，作为玩家一定会很惊喜。

另一个好消息是，摩尔线程 MTT S80 / S70 会继续参与 618 大促，目前京东官方店铺给到的优惠价分别是 1299 元和 899 元，非常的便宜实惠。

俗话说：行动胜过一切言语。“养成系显卡”的说法是玩家群体对摩尔线程努力的肯定，也彰显出摩尔线程想要做好国产显卡的决心和耐心。摩尔线程选择挑起国产 GPU 的大梁，其一要有勇气和自信，其二要有深远谋划，其三要脚踏实地，庆幸的是我在他们团队身上看到了全部这些特质。我相信即便前路漫漫，只要摩尔线程团队一直走下去，终有拨云见日时。而对于那些已经用真金白银支持的朋友，请允许说声谢谢，因为这场豪赌的受益者将是所有玩家。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。