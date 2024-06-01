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东风风行星海 V9 插混 MPV 车型正式上市，19.99~27.99 万元

2024/6/1 16:41:13 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 1 日消息，东风风行星海 V9 今日正式宣布上市，该车型分为“中国结”“青云梯”2 个序列共 5 个不同配置，官方指导价为 19.99-27.99 万元，IT之家汇总如下：

星海 V9 中国结系列

  • 1.5TD PHEV 100km 豪华型 19.99 万元

  • 1.5TD PHEV 200km 豪华型 21.99 万元

  • 1.5TD PHEV 200km 尊享型 23.99 万元

星海 V9 青云梯系列

  • 1.5TD PHEV 200km 尊贵型 25.99 万元

  • 1.5TD PHEV 200km 旗舰型 27.99 万元

这款新车长宽高为 5248/1920/1820mm，轴距为 3018mm，与腾势 D9、传祺 E9 等竞品身板相当。

▲ 中国结系列

▲ 青云梯系列

内饰方面，星海 V9 搭载 41 英寸智能超清三联屏，配有高通骁龙 8155 车机芯片，集成了腾讯 TAI 4.0 智能车机系统。

此外，该车采用 2+2+3 的 7 座布局，搭载二排豪华航空座椅，还拥有多功能方向盘、电子挡杆等配置，还有 L2 + 级智能辅助驾驶系统以及导航辅助驾驶高速 NOA 功能加持。

动力方面，该车搭载 1.5T 插电式混动系统，发动机最大功率为 154 马力，峰值扭矩为 230N・m；电机最大功率为 204 马力，峰值扭矩为 310N・m，匹配 E-CVT 无级变速箱，亏电油耗 5.27L / 100km。星海 V9 最高搭载 34.9KWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航可达 200km，综合续航 1300km

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关键词：东风汽车

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