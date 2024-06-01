东风风行星海 V9 插混 MPV 车型正式上市，19.99~27.99 万元

IT之家 6 月 1 日消息，东风风行星海 V9 今日正式宣布上市，该车型分为“中国结”“青云梯”2 个序列共 5 个不同配置，官方指导价为 19.99-27.99 万元，IT之家汇总如下：

星海 V9 中国结系列

1.5TD PHEV 100km 豪华型 19.99 万元

1.5TD PHEV 200km 豪华型 21.99 万元

1.5TD PHEV 200km 尊享型 23.99 万元

星海 V9 青云梯系列

1.5TD PHEV 200km 尊贵型 25.99 万元

1.5TD PHEV 200km 旗舰型 27.99 万元

这款新车长宽高为 5248/1920/1820mm，轴距为 3018mm，与腾势 D9、传祺 E9 等竞品身板相当。

▲ 中国结系列

▲ 青云梯系列

内饰方面，星海 V9 搭载 41 英寸智能超清三联屏，配有高通骁龙 8155 车机芯片，集成了腾讯 TAI 4.0 智能车机系统。

此外，该车采用 2+2+3 的 7 座布局，搭载二排豪华航空座椅，还拥有多功能方向盘、电子挡杆等配置，还有 L2 + 级智能辅助驾驶系统以及导航辅助驾驶高速 NOA 功能加持。

动力方面，该车搭载 1.5T 插电式混动系统，发动机最大功率为 154 马力，峰值扭矩为 230N・m；电机最大功率为 204 马力，峰值扭矩为 310N・m，匹配 E-CVT 无级变速箱，亏电油耗 5.27L / 100km。星海 V9 最高搭载 34.9KWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航可达 200km，综合续航 1300km。

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