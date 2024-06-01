水月雨 MIAD 01 手机推 T2036 重要系统更新：优化音频底层、支持 exFAT、适配更多软件绕过 SRC

IT之家 6 月 1 日消息，水月雨今日宣布为 4 月发售的 MIAD 01 5G HiFi 手机推送重要 OTA 系统更新 T2036，解决用户高频反馈的问题。

IT之家附详细更新内容如下：

优化 AudioConsole 底层算法，新上线 PEQ 功能

优化声音同时降低占用，PEQ 功能可上传自己调音或下载他人调音（上传调音需登录，目前版本开放的线上调音数据库为 FreeDSP 共享）。

合入 exFAT 驱动，支持 exFAT 文件格式的 TF 卡

适配更多播放软件，绕过 SRC

插入耳机时播放音乐，可显示当前采样率

音量条显示当前音量百分比

提供桌面原生主题可供切换

优化充电体验，解决部分用户电量卡在 99% 的问题

修复偶现的第三方桌面崩溃问题

Webview 版本更新

后台应用支持加锁，后台卡片长按应用图标可加锁

桌面 shortcut 中加入删除功能，桌面非 icon 可以一键删除（非卸载）

手势导航加入“隐藏手势提示线”功能



优化部分竖屏信息流刷新率不稳定问题

优化省电模式，调整性能调度

优化系统的流畅度，提高系统的稳定性

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