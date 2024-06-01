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水月雨 MIAD 01 手机推 T2036 重要系统更新：优化音频底层、支持 exFAT、适配更多软件绕过 SRC

2024/6/1 17:14:09 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 1 日消息，水月雨今日宣布为 4 月发售的 MIAD 01 5G HiFi 手机推送重要 OTA 系统更新 T2036，解决用户高频反馈的问题。

IT之家附详细更新内容如下：

  • 优化 AudioConsole 底层算法，新上线 PEQ 功能

AudioConsole 界面

优化声音同时降低占用，PEQ 功能可上传自己调音或下载他人调音（上传调音需登录，目前版本开放的线上调音数据库为 FreeDSP 共享）。

PEQ 功能

下载 PEQ 配置

  • 合入 exFAT 驱动，支持 exFAT 文件格式的 TF 卡

exFAT TF 卡支持

  • 适配更多播放软件，绕过 SRC

  • 插入耳机时播放音乐，可显示当前采样率

  • 音量条显示当前音量百分比

音量显示

  • 提供桌面原生主题可供切换

桌面原生主题

  • 优化充电体验，解决部分用户电量卡在 99% 的问题

  • 修复偶现的第三方桌面崩溃问题

  • Webview 版本更新

  • 后台应用支持加锁，后台卡片长按应用图标可加锁

后台应用支持加锁

  • 桌面 shortcut 中加入删除功能，桌面非 icon 可以一键删除（非卸载）

桌面快捷方式删除

  • 手势导航加入“隐藏手势提示线”功能

  • 隐藏手势提示线

  • 优化部分竖屏信息流刷新率不稳定问题

  • 优化省电模式，调整性能调度

省电模式

  • 优化系统的流畅度，提高系统的稳定性

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关键词：水月雨MIAD01

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