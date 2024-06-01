29.98 万元起，新款捷尼赛思 G80 车型上市：2.5T 发动机、27 英寸 OLED 屏幕

IT之家 6 月 1 日消息，捷尼赛思 G80 中期改款车型今日于 2024 粤港澳大湾区车展正式上市，起售价 29.98 万元。

2.5T 两驱豪华版：29.98 万元

2.5T 四驱豪华版：31.98 万元

2.5T 两驱旗舰版：44.98 万元

2.5T 四驱旗舰版：46.98 万元

捷尼赛思 G80 车身尺寸为 5005×1925×1465mm，全系标配 2.5T 发动机，最大功率 304 马力、最大扭矩 422 N・m。

捷尼赛思 G80 首次增加运动套件，采用双线式“勇者之徽”阔型格栅，侧面配备全新 20 英寸钛金轮毂，车尾则采用隐藏式排气管与多层次设计，整体具有较高的辨识度。

座舱方面，中期改款的捷尼赛思 G80 全新升级 27 英寸一体式宽幅式 OLED 智能大屏，贯穿整个仪表盘，支持近 30 项本地化应用程序；中控台还提供采用先进珠宝切割工艺的电子旋钮式换挡机构。

此外，该车还配备 Nappa 真皮座椅、前排中央扶手加热 / 杀菌储物箱、后排双屏幕信息娱乐系统、B&O 豪华音响系统 (18 扬声器)、主动式路面噪声控制系统等功能。

▲ 14.6 英寸后排娱乐系统

IT之家注意到，捷尼赛思还于同期推出全新 My Genesis 手机应用，整合智能互联服务、数字钥匙、质保维修等功能，纳入支付、车辆个性化定制、试驾预约等板块，未来还将推出社区互动功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。