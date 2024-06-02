小米米家记忆棉 / 天然乳胶护颈枕 Pro 款上架，99 元 / 129 元

IT之家 6 月 2 日消息，小米米家记忆棉护颈枕 Pro 和天然乳胶护颈枕 Pro 上架，售价分别是 99 / 129 元。

IT之家附产品详情如下：

小米米家记忆棉护颈枕 Pro

据介绍，小米米家记忆棉护颈枕 Pro 采用“非温感 40D”记忆棉，受到的头颈压力冲击可均匀分散，同时枕芯不会随温度变化而改变自身软硬程度。

小米米家记忆棉护颈枕 Pro 拥有 9cm、11cm 高低区域，适用于仰卧、侧卧等不同睡姿；枕面升级 56×35cm 尺寸，相比标准版长度增加 6cm，宽度增加 5cm。

该护颈枕的外枕套采用植物性原料的可再生纤维，拥有多孔特性，水洗不易变形。

内枕套采用针织网眼面料，添加银离子抗菌剂，可排汗液湿气、抑制常见细菌。

产品基本参数如下：

小米米家天然乳胶护颈枕 Pro

小米米家天然乳胶护颈枕 Pro 采用 93% 泰国直取乳胶，未添加合成胶、滑石粉；内部拥有上万蜂窝气孔，可提供肩颈支撑。

天然乳胶护颈枕 Pro 采用透气棉柔外枕套，内置吸湿速干内枕套，搭配内外透气枕芯，可实现“全枕循环透气”效果。

该护颈枕拥有 10cm、12cm 波形弧线，适用于仰睡、侧睡用户使用。

产品基本参数如下：

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