牛犊子成交超 10 头、47 秒完成“寝室自提”交易，闲鱼公布“618 开卖 24 小时战报”

IT之家 6 月 2 日消息，“闲鱼”官方微博昨日公布了 618 开卖 24 小时战报，号称接近 10 万人实现了个人商业历程从 0 到 1 的突破，同时实现了律师行业在闲鱼发光发热；寝室自提创造闲鱼最快交付速度，而“我们的朋友、公司、巴西龟、热带鱼、牛犊子”也在闲鱼找到了归宿。

闲鱼表示，618 开卖首日苹果 iPhone 16 搜索量同比去年增长 30000%，但成交量为 0，这是因为 iPhone 16 还未上市。

闲鱼同时提到，在开卖首日，首日巴西龟成交超 2000 头，热带观赏鱼成交超 1000 头，牛犊子成交超 10 头，代遛狗服务成交 949 单，在闲鱼挂出的朋友人数突破 169 人，同时还实现了“47 秒最快交易”。据称还有一名律师用户成功帮客户怼哭仇人 11 名，因为不想上班，而把公司挂到闲鱼上的用户增幅超 1500%。

另据IT之家此前报道，闲鱼 App 昨天还上线商品“小刀功能”，用户可以商品编辑页面中设置相关信息，号称“不用担心买家屠龙刀”，官方描述称“卖家可在商品目录中设置小刀优惠金额上限，买家下单前可通过小刀游戏随机获取优惠金额”，相关“小刀优惠”有效期为 24 小时，号称可以“有效促进买家尽快下单”。

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