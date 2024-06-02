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“马路上的地铁”，中车株机新一代超轨 SRT3.0 在福建平潭开启新路线测试

2024/6/2 14:48:37 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：漾仔
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IT之家 6 月 2 日消息，由中车株机公司研制的超级虚拟轨道列车（SRT3.0）于 5 月 29 日开启平潭高铁站至龙王头海洋公园的新路线测试，该轨道列车旨在探索解决瞬时客流疏散问题。

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▲ 图源 中车株机公司

据介绍，超级虚拟轨道列车（SRT3.0）是“一款融合轨道交通与道路交通优势技术的新型轨道交通产品”，类似此前已经在湖南株洲投用的“智轨列车”，实际上就是低地板有轨电车的车体加上传统铰接式公交车轮毂，配以“虚拟轨道技术”，可根据已设置好的行车路径开行

▲ 湖南株洲的“智轨”列车

列车采用高能量锂电池储能技术，充电 10 分钟可行驶 25 公里；支持双端驾驶，最小转弯半径 15 米；内置“光学图像识别 + 北斗卫星导航”技术，列车可实现自动循迹行驶。

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同时，超级虚拟轨道列车（SRT3.0）可根据实际客运需求调整运行路线，应用于城市交通支线、旅游景区线路等，被称为“马路上的地铁”，目前超级虚拟轨道列车（SRT3.0）可免费体验。

IT之家查询获悉，中车株机超级虚拟轨道列车（SRT3.0）采用 3 编组，车长 32m，车宽 2.65m，最高运行时速 77 公里，载客量近 300 人，已于今年 5 月初在平潭试跑，运行以来累计乘坐旅客近 15000 人次。

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