《往日不再》游戏总监：Hermen Hulst 等索尼高层“从来不是粉丝”，游戏续作“永远”不会推出

IT之家 6 月 2 日消息，《往日不再》游戏总监，已经离开索尼的 Jeff Ross 再次在社交媒体发文回应玩家对于《往日不再》续作的期待，称游戏续作永远不会推出（will never happen）。
很多人还在问我是否会有《往日不再》续作，所以我发出了这张海报，作为它永远不会出现的证据。像 Hermen（IT之家注：SIE 索尼互动娱乐 CEO Hermen Hulst）这样的索尼高层从来都不是粉丝，所以你今天或以后都不会在 PlayStation State of Play 上听到续作的消息。
IT之家注：《往日不再》是由索尼本德工作室开发的生存恐怖游戏，2019 年登陆 PlayStation 4 游戏主机，2021 年登陆 PC 平台。
去年 5 月，Jeff Ross 曾发文称如果项目没有取消的话，《往日不再 2》应该在“一个月前”发售。
领英信息显示，Jeff Ross 已于 2020 年 12 月离开索尼本德工作室，目前于水晶动力担任设计总监一职。
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