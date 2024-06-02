《往日不再》游戏总监：Hermen Hulst 等索尼高层“从来不是粉丝”，游戏续作“永远”不会推出

IT之家 6 月 2 日消息，《往日不再》游戏总监，已经离开索尼的 Jeff Ross 再次在社交媒体发文回应玩家对于《往日不再》续作的期待，称游戏续作永远不会推出（will never happen）。

很多人还在问我是否会有《往日不再》续作，所以我发出了这张海报，作为它永远不会出现的证据。像 Hermen（IT之家注：SIE 索尼互动娱乐 CEO Hermen Hulst）这样的索尼高层从来都不是粉丝，所以你今天或以后都不会在 PlayStation State of Play 上听到续作的消息。