华为花瓣剪辑欲推全新 PC 端，官方发布用户需求问卷调查

IT之家 6 月 2 日消息，华为花瓣剪辑 App 于 21 年 7 月发布，内置素材资源、支持视频创作、可实现 HDR 与 SDR 混合编辑。该 App 已预装在华为手机中，可通过“图库 → 相册 → 单个视频 → 编辑”打开。

IT之家获悉，PC 端的花瓣剪辑于 2022 年发布，支持基础剪辑和 AI 功能，适配华为笔记本电脑，包括 MateBook X Pro 2022（2022 12 代酷睿版、2022 微绒典藏版不支持）、HUAWEI MateBook 16s（2022 年款）等。

目前官方在手机端发放 PC 端视频剪辑调查问卷，征询用户在 PC 端对于剪辑软件的看法和建议，包括常用功能、常用剪辑软件等。

目前，花瓣剪辑 App 主要用户集中在手机和平板端，在 PC 端仅对华为笔记本电脑开放下载，此次官方发布问卷调查意味着将对电脑端应用进行一次更新，或将推出类似视频字幕识别、格式转换、合并、转 GIF 更多实用性功能。

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