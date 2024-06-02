北汽蓝谷：北京新能源 5 月汽车销量 5433 辆，同比增长 33%

IT之家 6 月 2 日消息，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司今天公布了子公司 —— 北汽新能源的 5 月产销快报。数据显示，北京新能源汽车 5 月销量 5433 辆，同比增长 33%；本年累计 18437 辆，累计同比减少 23.07%。作为对比，北京新能源汽车股份有限公司 4 月份销量 2882 辆。

上文提到的北京新能源汽车股份有限公司拥有极狐汽车、北京汽车两大品牌。此外，北汽蓝谷与华为共同打造的旗舰级轿车 —— 享界 S9 也将于今年 8 月上旬上市，该车预计售价为 45-55 万元。

极狐在售六款车型：极狐阿尔法 T 森林版、极狐阿尔法 S 森林版、极狐阿尔法 S 全新 HI 版（2023 年 5 月，极狐阿尔法 S 全新 HI 版升级为极狐阿尔法 S 先行版）、考拉、阿尔法 T5、阿尔法 S5。

BEIJING 汽车在售包含 EU7、EU5 车型，后者 2023 年 8 月升级为 EU5 Plus。

上月末，华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北京新能源汽车股份有限公司。该商标系华为于去年 5 月申请，11 月完成注册。

在昨天的 2024 未来汽车先行者大会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露，享界 S9 的预售价格为 45-55 万元，只是迈巴赫十分之一的价格，但比迈巴赫更豪华。

IT之家汇总已公布的 2024 年 5 月交付数据如下：

比亚迪：331817辆，同比增长约38.13%

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆，同比增长 214%

广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

赛力斯：34130辆，同比增长 298.62%

一汽红旗：超 30800 辆，同比增长 33.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

零跑汽车：18165 辆，同比增长 50.65%

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

哪吒汽车：10113 辆，环比增长 12.15%，同比下滑 22.38%

小米汽车：8630 辆，环比增长 22.27%

北京新能源：5433辆，同比增长33%

阿维塔：4569 台，同比增长 163%

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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