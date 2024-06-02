首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

汉王电纸书 Clear6 获推 1.00.41 版本：高速刷新、图片裁白边

2024/6/2 22:40:18 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
评论：

IT之家 6 月 2 日消息，汉王电纸书今日迎来 1.00.41 版本系统升级，新增 Epub 高速刷新模式、图片裁白边功能。

图片

IT之家附此次更新内容如下：

书城

  • 新增 汉王精选书城“网络文学”频道

  • 新增 来源自定义排序功能。

图片

Epub 格式书籍

  • 新增 “高速刷新”模式，适用于快速浏览文字

  • 新增“图片裁白边”功能，阅读书籍时，页面多余留白区域将被裁切，阅读沉浸感提升

  • 新增 “右缩进”排版，以适应不同读者不同的阅读习惯

  • 新增 大号档位字号

  • 新增 行间距范围设置，最大可调节至 3

图片

图片

图片

图片

图片

Mobi 格式书籍

  • 新增 听书“朗读划线提示”功能

  • 新增 高亮、波浪线、虚线三种样式四种颜色划线笔记

图片

图片

其他方面

  • 优化 前光亮度分级，亮度数值增加后，调节更均匀

  • 新增 汉王云盘 App，用户文档可保存至云盘

  • 新增 “恢复出厂设置”功能

图片

图片

图片

汉王 Clear 6 电纸书于今年 2 月 26 日上线， 搭载 4 核 1.8Ghz 处理器，内置 3000 毫安时电池；配备 6 英寸 1024x758 分辨率黑白墨水屏；支持 Regal 残影消除技术，“软件级”256 灰阶显示效；，装配 30 级 DC 调光的冷暖阅读灯

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用