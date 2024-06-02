汉王电纸书 Clear6 获推 1.00.41 版本：高速刷新、图片裁白边

IT之家 6 月 2 日消息，汉王电纸书今日迎来 1.00.41 版本系统升级，新增 Epub 高速刷新模式、图片裁白边功能。
IT之家附此次更新内容如下：
书城
新增 汉王精选书城“网络文学”频道
新增 来源自定义排序功能。
Epub 格式书籍
新增 “高速刷新”模式，适用于快速浏览文字
新增“图片裁白边”功能，阅读书籍时，页面多余留白区域将被裁切，阅读沉浸感提升
新增 “右缩进”排版，以适应不同读者不同的阅读习惯
新增 大号档位字号
新增 行间距范围设置，最大可调节至 3
Mobi 格式书籍
新增 听书“朗读划线提示”功能
新增 高亮、波浪线、虚线三种样式四种颜色划线笔记
其他方面
优化 前光亮度分级，亮度数值增加后，调节更均匀
新增 汉王云盘 App，用户文档可保存至云盘
新增 “恢复出厂设置”功能
汉王 Clear 6 电纸书于今年 2 月 26 日上线， 搭载 4 核 1.8Ghz 处理器，内置 3000 毫安时电池；配备 6 英寸 1024x758 分辨率黑白墨水屏；支持 Regal 残影消除技术，“软件级”256 灰阶显示效；，装配 30 级 DC 调光的冷暖阅读灯。
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