北大人民医院成功应用苹果 Vision Pro 头显完成肺癌根治术

IT之家 6 月 3 日消息，据北京大学人民医院消息，近日北京大学人民医院胸外科医师高健在王俊院士、李运主任和周足力教授的指导下，成功完成了一次运用苹果 Vision Pro 头显辅助的胸腔镜肺癌根治术，标志着胸腔镜手术迈入“去”显示器时代，开启了新的里程。

据悉，相关头显可为医生提供了高清晰度、零延迟的手术场景，允许医生能够在放大视图下清晰地观察手术过程中的解剖细节，帮助医生准确定位和操作手术目标，从而提高手术操作的精准度和安全性，同时还能实现手术过程的实时记录和远程教学，为医生的培训和教学提供更直观的效果。

▲ 图源 北京大学人民医院

高健医师表示：“以往，医生在手术时需要在多个显示器间频繁切换，以获取患者的生命体征数据和手术相关信息。而现在，有了 Apple Vision Pro 这一头显设备，所有信息都能清晰直观地展示在眼前。如果需要再次查看患者的 CT 扫描结果或其他数据，医生只需通过简单的眼睛、手势和语音交互，就能非接触式地调取并阅读这些信息，大大提高了手术的效率和安全性。”

IT之家查询得知，这并不是苹果 Vision Pro 第一次在手术中应用。今年 3 月，英国伦敦的一位手术助理将微软的 HoloLens 2 头显更换为苹果的 Vision Pro，并将其描述为一次突破性的改变。今年 4 月，我国吉林大学白求恩第三医院成功完成了世界首例应用 Vision Pro 头显辅助的腹腔镜乙状结肠癌根治术；截至今年 5 月据称目前已经有 30 多台外科手术使用苹果 Vision Pro 头显辅助完成。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。