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读速 7400 MB/s：英睿达 T500 Pro 固态硬盘 2T 版 794 元探新低

2024/6/3 8:29:24 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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英睿达 T500 Pro PCIe 4.0 SSD 于 2023 年 11 月 1 日上架，采用美光 232 层 TLC 闪存颗粒，读速 7400 MB/s，2TB 版配备 2GB 独立缓存，近期售价 1099 元。

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英睿达 T500 Pro SSD ，其采用了群联 E25 控制器和美光 232L 3D TLC NAND 闪存，搭载 LPDDR4 缓存。

参数方面，该系列 SSD 顺序读取速度可达 7400 MB/s，顺序写入速度可达 7050 MB/s，随机读取速度可达 1180k IOPS，随机写入速度可达 1440k IOPS。1TB 型号总写入量可达 600 TBW。

参数表如下：

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关键词：SSD英睿达

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