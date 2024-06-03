消息称夏普旗下 LCD 面板厂堺显示器将改建为 AI 数据中心

IT之家 6 月 3 日消息，日本经济新闻报道，夏普旗下大型 LCD 面板厂堺显示器将改建为人工智能数据中心。

▲ 堺显示器

日本运营商 KDDI 将在位于大阪附近堺市的夏普 LCD 面板工厂场地上建造并运营一个数据中心网络，该工厂将于今年晚些时候关闭。

夏普在 2009 年投资约 4300 亿日元（IT之家备注：当前约 198.66 亿元人民币）建造了堺市工厂，但目前该工厂运营遇到了困难，夏普在新闻发布会上表示，该工厂将在今年 9 月前关闭。

夏普和 KDDI 同意开始与包括日本系统开发商 Datasection 在内的其他合作伙伴，就建立数据中心合资企业进行谈判，投资规模和所有权分配细节尚未确定。

这一 AI 数据中心将采购约 1000 台配备下一代英伟达 GPU（如 Blackwell 系列）的服务器，该数据中心未来将提供给大语言模型的开发者。

这些服务器将通过 Datasection 采购，该公司与美国服务器制造商超微（Super Micro Computer）建立了合作伙伴关系。

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