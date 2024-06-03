上汽奥迪 Q5 e-tron 智能四驱 e-quattro 光耀型汽车上市，29.95 万元起

IT之家 6 月 3 日消息，在 6 月 1 日的 2024 深圳车展中，上汽奥迪 Q5 e-tron 智能四驱 e-quattro 光耀型汽车正式上市，定价 29.95 万元起。

上汽奥迪 Q5 e-tron 光耀型搭载奥迪 e-quattro 智能四驱系统、DCC 自适应动态悬架，综合最大功率 225 千瓦，峰值扭矩 460 牛・米；采用 83.4kWh 电池模组，CLTC 工况下最大续航里程达到 550km，百公里加速最快可达到 6.7 秒。

该车尺寸为 4876x1860x1675mm，轴距 2965mm，定位纯电中大型 SUV，标配 21 英寸轮毂。

内饰方面，车型为 6 座布局，二排座位均为行政级礼宾座椅，驾驶员座椅与外部后视镜配备记忆功能。座椅材质标配 Perlnappa 真皮混搭翻毛皮和打孔 Fine Nappa 真皮组合，前排座椅搭载通风 / 按摩功能。

Q5 e-tron 光耀型配备隐私静音玻璃，进一步提升座舱的私密性，同时增加了后座侧边气囊。

该车配有 10.25 英寸全液晶仪表盘和 11.6 英寸 MMI 中央触摸控制屏，以及 AR HUD 增强现实抬头显示。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。