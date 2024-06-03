四核赛扬 J4125：群晖 DS423 + 四盘位 NAS 存储京东限时 3119 元

群晖 DS423+ 四盘位 NAS 存储 发布于 2023 年 3 月，搭载英特尔赛扬 J4125 四核处理器，官方上市发售价为 3980 元。

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据介绍，DS423+ 大部分硬件与 DS418 NAS 相似。DS423 + 搭载了英特尔赛扬 J4125 处理器（4 核 2.0~2.7GHz）配备 2 GB DDR4 内存，最多可扩展至 6 GB。

DS423+ 外形紧凑，尺寸仅有 166 mm x 199 mm x 223 mm，重 2.18 kg。接口方面，除了两个 RJ45 千兆 LAN 口外，它还提供了两个 USB 3.2 Gen1 接口，总共可容纳四个 3.5 英寸或 2.5 英寸 SATA SSD 或 HDD，同时可以安装两个 M.2-2280 SSD（最大 226 MB/s 读取速度和 224 MB/s 的写入速度）。

全新 DS423+ 配备四个硬盘托架，可带来最高 72 TB 的存储空间。这使得这款紧凑型 NAS 设备更适合自由职业者和个体经营者，当然也适合希望集中存储数据的小型团队。

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