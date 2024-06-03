全球第 2 位猪肾移植者因供血不足摘除猪肾，未发现排斥反应迹象

IT之家 6 月 3 日消息，据 CNN 报道，纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health）周五发布声明称，54 岁的新泽西州患者丽莎・皮萨诺在接受基因编辑猪肾移植后，由于肾功能逐渐下降，移植的猪肾已被移除。皮萨诺目前状况稳定，并已开始透析治疗。

皮萨诺于 4 月 4 日首先接受了一台机械心脏泵（左心室辅助装置，LVAD）植入，随后在 4 月 12 日接受了来自基因编辑猪的肾脏和胸腺移植。据纽约大学朗格尼医学中心介绍，这是全球首例机械心脏泵患者进行的器官移植，也是第二例将基因编辑猪肾移植到活体受者的案例，并且是首次连同胸腺一起移植。

由于在管理皮萨诺的心血管健康和肾功能时遇到“独特挑战”，移植后的第 47 天，医生决定移除猪肾。纽约大学朗格尼移植研究所所长罗伯特・蒙哥马利医生在声明中解释说，皮萨诺使用左心室辅助装置（LVAD）生成的血压不足以为肾脏提供最佳的血液灌注，导致肾功能的逐步下降。他指出，综合考虑后，认为继续维持免疫抑制疗法已无必要。

尽管最近的肾脏活检没有发现排斥反应的迹象，但蒙哥马利表示，肾脏因多次供血不足而受到了严重损伤。皮萨诺的心脏泵仍在正常工作。

目前，器官需求远远超过供应量。每日有 17 人在美国因等待器官而去世，其中肾脏最为短缺。根据器官采购与移植网络的数据，2023 年约有 27,000 例肾脏移植，但等待名单上有近 89,000 人。

专家认为，异种移植，即将动物器官移植到人体，是解决器官短缺问题的关键。基因编辑可以对猪的 DNA 进行精确修改，帮助人类身体识别并接受动物器官。皮萨诺的医生获得了美国食品药品监督管理局（FDA）的许可，依据其扩大准入或“同情用药”政策，允许没有其他选择的绝症患者使用临床试验外的试验性医疗产品。

据IT之家了解，这次移植的猪肾来自一只基因编辑的猪，该猪的基因被修改以中断一种名为 alpha-gal 的糖的生成，这种糖存在于动物细胞表面，会被人类抗体识别和攻击。猪的胸腺被放置在肾脏下方，旨在帮助皮萨诺的免疫系统识别并接受这只器官。

尽管最终不得不移除肾脏，蒙哥马利强调了皮萨诺的贡献对异种移植研究的重要性，他表示：“丽莎深知她的无私奉献会为世界带来宝贵的学习机会，我们将应用她教会我们的知识，努力使异种移植成为解决人类器官短缺问题的方案。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。