JDG 京东战队官宣加入 KPL 王者荣耀职业联赛，由原厦门 VG 战队更名

IT之家 6 月 3 日消息，据 @北京 JDG 王者荣耀分部 消息，2024 年 6 月 3 日，JDG 京东电子竞技俱乐部正式加入 KPL 王者荣耀职业联赛。即日起，原厦门 VG 王者荣耀战队正式更名为北京 JDG 王者荣耀分部。
IT之家附官方公告：
致各位亲爱的朋友：
2024 年 6 月 3 日，JDG 京东电子竞技俱乐部正式加入 KPL 王者荣耀职业联赛，开启一段全新的荣耀征程。
即日起，原厦门 VG 王者荣耀战队正式更名为北京 JDG 王者荣耀分部。
我们带着对电子竞技的无限热爱和对胜利的坚定追求，迈出了这重要的一步。
"坚定你所相信"，这是 JDG 京东电子竞技俱乐部的信条，也是我们每一位成员的行动指南。
北京 JDG 王者荣耀分部现已整装待发，准备迎接新的挑战。
我们诚邀每一位新知旧友，一同见证 KPL 的传奇新篇章。
虽然官方暂未公布全新阵容，但选手及教练已经在微博更新了个人认证：
JDG 小玖
JDG 无畏
JDG 早点
JDG 誓约
JDG 湘军
JDG 梦溪
主教练林
赛训总监黎洛
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