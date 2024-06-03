JDG 京东战队官宣加入 KPL 王者荣耀职业联赛，由原厦门 VG 战队更名

IT之家 6 月 3 日消息，据 @北京 JDG 王者荣耀分部 消息，2024 年 6 月 3 日，JDG 京东电子竞技俱乐部正式加入 KPL 王者荣耀职业联赛。即日起，原厦门 VG 王者荣耀战队正式更名为北京 JDG 王者荣耀分部。

IT之家附官方公告：

致各位亲爱的朋友：

2024 年 6 月 3 日，JDG 京东电子竞技俱乐部正式加入 KPL 王者荣耀职业联赛，开启一段全新的荣耀征程。

即日起，原厦门 VG 王者荣耀战队正式更名为北京 JDG 王者荣耀分部。



我们带着对电子竞技的无限热爱和对胜利的坚定追求，迈出了这重要的一步。

"坚定你所相信"，这是 JDG 京东电子竞技俱乐部的信条，也是我们每一位成员的行动指南。

北京 JDG 王者荣耀分部现已整装待发，准备迎接新的挑战。

我们诚邀每一位新知旧友，一同见证 KPL 的传奇新篇章。