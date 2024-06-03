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首页 > 游戏之家>游戏快报

JDG 京东战队官宣加入 KPL 王者荣耀职业联赛，由原厦门 VG 战队更名

2024/6/3 11:03:31 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 3 日消息，据 @北京 JDG 王者荣耀分部 消息，2024 年 6 月 3 日，JDG 京东电子竞技俱乐部正式加入 KPL 王者荣耀职业联赛。即日起，原厦门 VG 王者荣耀战队正式更名为北京 JDG 王者荣耀分部。

IT之家附官方公告：

致各位亲爱的朋友：
2024 年 6 月 3 日，JDG 京东电子竞技俱乐部正式加入 KPL 王者荣耀职业联赛，开启一段全新的荣耀征程。
即日起，原厦门 VG 王者荣耀战队正式更名为北京 JDG 王者荣耀分部。

我们带着对电子竞技的无限热爱和对胜利的坚定追求，迈出了这重要的一步。
"坚定你所相信"，这是 JDG 京东电子竞技俱乐部的信条，也是我们每一位成员的行动指南。
北京 JDG 王者荣耀分部现已整装待发，准备迎接新的挑战。
我们诚邀每一位新知旧友，一同见证 KPL 的传奇新篇章。

虽然官方暂未公布全新阵容，但选手及教练已经在微博更新了个人认证：

  • JDG 小玖

  • JDG 无畏

  • JDG 早点

  • JDG 誓约

  • JDG 湘军

  • JDG 梦溪

  • 主教练林

  • 赛训总监黎洛

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关键词：kpl王者荣耀JDG战队

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