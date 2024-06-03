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Qi2 认证快充 + MagSafe 磁吸：绿联二合一无线充电底座 177 元探新低

2024/6/3 11:10:01 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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绿联 35316 二合一无线充电折叠底座 发售于 2024 年 5 月份，其支持 Qi2 认证快充，兼容苹果 MagSafe，首发价 234 元。

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IT之家汇总该产品大致信息如下：

这款无线充电底座可为苹果 / 安卓手机提供最大 15W 的无线充电功率，AirPods 最大充电功率则为 5W，兼容支持 Qi2 / Qi 协议的设备，官方称其为“25W 多合一高效快充”（25W 为产品同时可输出的最大功率）。


磁吸方面，该产品号称采用了与苹果“同源”的磁铁，包含 18 颗 N52H 磁芯，不摘下手机壳也可吸附。

形态方面，其支持 0-70° 角度展开，可实现多角度灵活调整，同时也拥有折叠模式。

该产品还搭载了绿联 ThermalGuard 智能温控技术，具备三重散热功能，内置 MCU 和充电管理芯片，具备过流、过压、异物识别等 8 重保护。

此外，其还可以搭配绿联 Apple Watch 充电器为苹果手表提供 5W 快充。外观方面，其具备 PC 材料、锌合金转轴，便于折叠收纳，配备 USB-C 接口。

详细参数信息见下图：

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关键词：绿联无线充电

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