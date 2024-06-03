荣耀 MagicPad 13 平板获推 MagicOS 8.0.0.139：新增 Google Play 服务、语音助手自定义唤醒

IT之家 6 月 3 日消息，荣耀 MagicPad 13 平板电脑开启 MagicOS 8.0.0.139 版本推送，此次更新带来了语音助手自定义唤醒词和 Google Play 服务。
IT之家附此次更新内容如下：
YOYO 助理
语音唤醒新增自定义唤醒词功能，满足用户对唤醒词的多样需求，体验路径：设置 → 智慧助手 → YOYO 助理 → 语音唤醒 → 唤醒词 → 自定义唤醒词。
Google Play 服务
预装 Google Play 服务框架，用户在出境旅游、留学或出差时能使用 Google 相关应用及服务，如地图、打车、邮箱、社交等。
手写笔
优化部分场景手写笔书写体验。
动效
优化部分场景下应用退出动画效果。
系统
提升系统稳定性，让用户的平板运行更稳定。
安全
合入安卓 2024 年 5 月安全补丁，增强系统安全性。
荣耀 MagicPad 13 平板发布于 2023 年 7 月，搭载高通骁龙 888 芯片，采用 13 英寸 2.8K 超清 IMAX Enhanced 护眼屏，支持 HDR 10；平板配备八扬声器，支持裸耳 3D 空间音频。
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