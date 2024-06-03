OnexPlayer 游侠 X1 锐龙版三合一电脑发布：R7 8840U，定价 6899 元起

IT之家 6 月 3 日消息，OnexPlayer 壹号掌机上架了一款 OnexPlayer 游侠 X1 锐龙版，搭载 R7 8840U 处理器，首发价 6899 元起，现已上架开售。

该机整体配置和之前的酷睿 Ultra 版类似，搭载 10.95 英寸 2.5K 120Hz 屏，亮度达 540nit，屏幕比例为 16:10，支持 DC 调光；支持双 USB 4.0 全功能接口，理论带宽可达 40Gbps，可外接显卡坞。此外，这款平板还配备了 Oculink 接口，采用 PCle4.0*4 通道。

AMD 锐龙 7 8840U

32GB / 64GB 内存

PCIe4.0 1T / 2T / 4TB（2280）存储

120Hz 高刷电竞屏（10.95 英寸）

USB4+Oculink

哈曼调音认证

其它参数参考英特尔版本

IT之家查询获悉，OnexPlayer 游侠 X1 锐龙版三合一电脑拥有三个存储配置版本：

32GB + 1TB 首发价 6899 元

32GB + 2TB 首发价 7399 元

64GB + 4TB 首发价 9599 元

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