最高续航 880 公里，极越 07 纯电轿车搭载 71 度 / 100 度电池

IT之家 6 月 3 日消息，近日工信部公布了极越 07 的电池及续航信息，这款纯电中型轿车提供 71.4 千瓦时和 100 千瓦时两种电池组，工信部纯电续航里程分为 660 公里、770 公里和 880 公里三种。

极越品牌由吉利控股集团与百度集团共同打造，旗下首款车型极越 01 为中大型 SUV，而极越 07 则是其第二款量产车型。

IT之家注意到，极越 07 继承了极越 01 的家族式设计，前脸特色为封闭式进气格栅和 U 型日行灯带，配备双激光雷达和智能 AI 像素大灯，以及车内外语音功能和纯视觉高阶智驾技术。车身设计上，极越 07 采用掀背式设计，无门把手电动感应门，以及可升降的运动尾翼，车身尺寸为 4953/1989/1475 毫米，轴距为 3013 毫米，相较于极氪 007，极越 07 的尺寸更为宽敞。

动力系统方面，极越 07 搭载威睿电动汽车技术（宁波）有限公司提供的电动机，高配车型为双电机，标准版为单电机，单电机峰值功率为 200 千瓦。电池配置上，极越 07 的 71.4 千瓦时电池车型工信部纯电续航里程为 660 公里，而 100 千瓦时电池车型续航里程则有 770 公里（四驱）和 880 公里（后驱）两种选择。

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