2024 海信激光电视新品发布会 6 月 12 日举行，Slogan“穿云破雾，星光璀璨”

IT之家 6 月 3 日消息，海信今日宣布，2024 海信激光电视新品发布会将于 6 月 12 日举行，宣传语为“穿云破雾，星光璀璨”。

截至IT之家发文，海信官方暂未公布这款新品的任何配置和外观信息。

作为参考，海信今年 3 月曾带来一款星光 S1 激光电视，具有 100 英寸 4K 超高清超薄巨幕，售价 19999 元。星光 S1 号称“无有害蓝光、低反射 0 眩光、抗光率 83%”，采用创新可折叠框架设计，不受电梯空间限制，不需破门拆窗也能入户安装。

据介绍，该产品获得 IMAX ENHANCED 专业认证，支持 99% DCI-P3 电影级广色域、DMD 微秒级调光、AI 清晰度增强、AI 自适应降噪，自动调节入眼舒适亮度。

此外，该产品还配备 2 个 HDMI 接口、1 个 RJ45 网口、2 个 USB 接口、光纤口，支持 3+128GB 存储空间、WiFi6、NFC 一碰即投、大屏多人通话等功能及配置。

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